Юная подруга Лепса прокомментировала прошлые отношения певца

Девушка не смогла сдержать эмоции

Аврора Киба, та самая юная нимфа, которую связывают с 62-летним Григорием Лепсом, нарушила молчание в соцсетях. Блогер решила пообщаться с подписчиками и хотя напрямую отношения не подтвердила, дала понять, что обсуждать роман с артистом ей нравится.

Когда Аврору спросили, о какой свадьбе она мечтала в детстве, та честно призналась: ни о какой. А на прямой вопрос о статусе отношений ответила уклончиво: "Я в приколе", но прикрепила к ответу романтичное фото с Лепсом, что только подогрело интерес публики.

Больше всего подписчиков интересовало, как она смотрит на прошлые интрижки Лепса – с моделями, с телезвездой Юлией Барановской и другими. На это девушка резко отрезала: за нее уже все сказала Айза. Она выложила отрывок, где та матом заявляет, что ей "по фигу" на бывших девушек Гуфа. По сути, красотка таким способом дала понять: переживать по поводу прошлого певца она не собирается.