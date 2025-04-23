Юная подруга Лепса прокомментировала прошлые отношения певца

Юная избранница Лепса отреагировала на интрижки певца матерной цитатой Айзы
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Девушка не смогла сдержать эмоции

Аврора Киба, та самая юная нимфа, которую связывают с 62-летним Григорием Лепсом, нарушила молчание в соцсетях. Блогер решила пообщаться с подписчиками и хотя напрямую отношения не подтвердила, дала понять, что обсуждать роман с артистом ей нравится.

Когда Аврору спросили, о какой свадьбе она мечтала в детстве, та честно призналась: ни о какой. А на прямой вопрос о статусе отношений ответила уклончиво: "Я в приколе", но прикрепила к ответу романтичное фото с Лепсом, что только подогрело интерес публики.

Больше всего подписчиков интересовало, как она смотрит на прошлые интрижки Лепса – с моделями, с телезвездой Юлией Барановской и другими. На это девушка резко отрезала: за нее уже все сказала Айза. Она выложила отрывок, где та матом заявляет, что ей "по фигу" на бывших девушек Гуфа. По сути, красотка таким способом дала понять: переживать по поводу прошлого певца она не собирается.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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