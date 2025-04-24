Страдает деменцией: что происходит с затворницей Эдитой Пьехой

Страдает деменцией: что происходит с затворницей Эдитой Пьехой
Эдита Пьеха. Фото: Leo Medvedev / wikimedia.org
Артистка давно не выходит из собственного дома

Последние годы общественность ни разу не видела Эдиту Пьеху на публике. Знаменитая артистка решила стать затворницей, она живет в своем доме под Санкт-Петербургом, где поддерживать быть ей помогает прислуга. И, учитывая солидный возраст, ее состояние постепенно ухудшается.

По данным источников, 87-летняя певица начала страдать от признаков деменции. Врачи обнаружили у нее гипертонию, с которой приходится бороться с помощью врачей. Ситуацию усугубляет лишний вес Пьехи: за последние несколько лет из-за малоподвижного образа жизни она набрала около 30 килограммов. Это регулярно провоцирует развитие гипертонических кризов.

Выходить на сцену знаменитость категорически отказывается, даже не учитывая состояние здоровья. Ее внук Стас Пьеха рассказывал, что за 60 лет бабушка попросту устала от творческой деятельности. Поэтому шансов, что публика вновь увидит известную исполнительницу у микрофона, практически нет.

Из досугов у Эдиты Станиславовны осталась прогулка по лесу, расположенному рядом с ее имением. Звезда наслаждается природой и проводит спокойную старость вдали от городского шума и суеты.

Источник: Mash

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