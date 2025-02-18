Пойманный на обмане SHAMAN заявил о проблемах с концертами

Пойманный на обмане SHAMAN заявил о проблемах с концертами
SHAMAN. Фото: соцсети
Несколько выступлений неожиданно пришлось перенести

Концерты SHAMAN в Тольятти и Самаре, которые были запланированы на 5 и 7 марта соответственно, не состоятся. Проблемы с выступлениями артиста появились из-за технических трудностей, поэтому их было решено перенести на более поздний срок. Об этом сказано на официальной странице исполнителя в соцсетях.

Ярослав сообщил, что первое представление в его концертном туре "Ты моя", который многие связывают с возможными отношениями звезды с Екатериной Мизулиной, пройдет в Москве на "Live Арена" 9 марта. Он выразил сожаление, что у него не получится встретиться с поклонниками пораньше.

"К сожалению, жизнь вносит свои коррективы", – написал Дронов.

Указано, что концерты в Тольятти и Самаре пройдут сразу после выступления в Москве – 10 и 11 марта. Все купленные билеты будут действительны на новые даты.

Концертный тур, по слухам, посвященный Мизулиной, стал еще одним поводом говорить о возможном романе знаменитостей. До этого SHAMAN появлялся с общественным деятелем за ручку на одном из мероприятий, где сделал вид, что целуется с Екатериной. Тем не менее, пару поймали на обмане – с другого ракурса было видно, что они просто сымитировали близость.

Эксперты также сходятся во мнении, что отношения SHAMAN с Мизулиной – не более чем пиар. Поговаривают, что в действительности у артиста недавно были разорваны отношения с девушкой из богатой семьи, которой он подумывал сделать предложение руки и сердца.

Источник: Telegram
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