"Очень обидно": Калашникова высказалась об отношениях SHAMAN с Мизулиной

Знаменитость хотела бы, чтобы этот роман оказался настоящим

Регулярные выходы в свет вместе, попытка сымитировать поцелуй на публике – все это вызывает вопросы у поклонников SHAMAN, которого давно подозревают в отношениях с Екатериной Мизулиной. Особенно слухи усилились после развода артиста в прошлом году.

Светская львица Анна Калашникова полагает, что пара действительно гармонично смотрится вместе. И их семилетняя разница в возрасте ее нисколько не смущает – напротив, как известно, Дронов часто предпочитал женщин постраше.

"Будет очень обидно, если по итогу это окажется лишь хайпом и пиар-ходом", – говорит знаменитость.

При этом в искренний роман SHAMAN и Мизулиной многие не верят. Источники говорят, что в действительности певец был сильно влюблен в дочь известного бизнесмена, с которой он познакомился на одном мероприятии. Влюбленность оказалась настолько сильной, что из-за девушки Дронов и решился на развод с Еленой Мартыновой.

Спустя время, по слухам, он даже планировал жениться на избраннице и уже начал выбирать кольцо. Однако у нее таких серьезных планов на Ярослава не было – девушка бросила артиста незадолго до помолвки.