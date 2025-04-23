Веселие и радость: в смерти Зураба Церетели увидели Божий знак

Москва прощается с художником и скульптором Зурабом Церетели. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на траурной церемонии в Храме Христа Спасителя, воссозданного, кстати, при участие Зураба Константиновича.

У православных христиан идет Светлая Пасхальная Седмица. Зураб Церетели умер во вторник, 22 апреля. И многие увидели в этом Божий знак.

Христианская вера включает в себя тезис о бессмертии души, поэтому смерть наполняется глубоким смыслом. Пасха, которую еще называют Светлым Христовым Воскресеньем – самый главный праздник, символизирующий победу жизни над смертью.

Поэтому и считается, что если человек умер на Пасхальной неделе, то это значит, что Всевышний сжалился над умершим и человеку прощаются почти все его грехи. Считается, что умершие в Светлую седмицу "сподобляются веселия и радости". Так указано в чинах отпевания в Светлую седмицу. То обстоятельство, что человек усоп именно в эти светлые дни, говорит о великой к нему милости Божией.

Последование отпевания усопших в Пасхальную седмицу тоже особое. Поэтому у гроба Зураба Церетели облаченные в красные праздничные облачения священники то и дело провозглашали: "Христос Воскресе!"

Напомним, Зураб Церетели скончался 22 апреля у себя дома в Переделкино от остановки сердца. Упокоится художник-монументалист в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где похоронены многие известные писатели, артисты, ученые и национальные герои.