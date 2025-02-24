Первый канал объяснил отсутствие песен Юты и SHAMAN на праздничном концерте

Почему SHAMAN и Юту вырезали из праздничного концерта – заявление Первого канала
Фото: www.unsplash.com
Многих удивило случившееся

Пресс-служба Первого канала прокомментировала недовольство певицы Юты, которая пожаловалась, что ее выступление было вырезано из телетрансляции праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.

Известная певица рассказала в соцсетях, что ее номер не был показан в эфире. Позже стало известно, что изменения коснулись и выступления SHAMAN с песней "Небо славян". Это вызвало вопросы у зрителей и самих артистов.

В свою очередь, на Первом канале объяснили, что сокращение программы связано исключительно с ограниченным эфирным временем. По словам представителей пресс-службы, они с уважением относятся к певице и понимают ее эмоции, но в телевизионную версию концерта не вошли и другие номера.

Также представители "первой кнопки" подчеркнули, что обвинения в цензуре не соответствуют действительности. По их словам, сокращение эфира – это обычная практика, продиктованная необходимостью вместить концерт между новостями и вечерней программой "Время". В ответ на претензии певицы представители канала отметили, что не хотели бы, чтобы этот рабочий момент использовался для распространения ложных обвинений.

К слову, ранее концерт Ярослава Дронова в Новосибирске привел к скандалу. Люди нелестно высказались о знаменитости.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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