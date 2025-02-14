Эксперт раскрыла правду об отношениях SHAMAN с Мизулиной

Оказалось, что все не так просто, как кажется

История с романом между SHAMAN и Екатериной Мизулиной является не более чем пиаром, хотя не все так однозначно, говорит сваха Анна Осипова. По внешним проявлениям можно понять, что общественный деятель действительно испытывает неразделенные чувства к Ярославу, который сейчас полностью сконцентрирован на работе.

Эксперт утверждает, что на влечение Мизулиной к Дронову указывают внешние проявления: то, как она на него смотрит, как двигается рядом с ним. Ничего удивительного в ее чувствах нет, ведь артист является красивым, умным и харизматичным парнем с огромной толпой поклонниц.

"Но вот с его стороны – совершенно иная картина. Да, он улыбается, но видно, что для него это взаимовыгодная дружба, но никак не отношения "мужчина-женщина"", – говорит Анна.

По ее словам, сейчас SHAMAN полностью сконцентрирован на своей работе – он так долго шел к славе, что попросту не может дать необходимое внимание женщине. При этом Осипова не исключает, что в будущем этот пиар-роман может перерасти в настоящий.

Ранее об отношениях SHAMAN с Мизулиной высказывалась и Анна Калашникова, которая полагает, что эти отношения могут быть реальными.