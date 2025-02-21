"Видел и покруче": Миронов оценил фильм "Анора" с Борисовым

Знаменитость высказался о номинации коллеги на "Оскар"

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов высказался о картине "Анора", за работу в которой российский актер Юрий Борисов оказался номинирован на множество престижных зарубежных наград, включая "Оскар". По его словам, удостоиться этой премии, вероятно, мечтал в жизни каждый актер.

В интервью женскому журналу "Клео.ру" Миронов отметил, что очень рад успехам Борисова за границей. Он подчеркнул, что артист сейчас, в том числе, представляет в Америке и собственную страну. Однако картина "Анора", в которой тот снимался, на него не произвела особого впечатления.

"Это качественное кино, но для меня это – не "Золотая пальмовая ветвь", я видел там победителей и покруче", – сказал актер.

Работа Юрия Борисова в "Аноре" вызвала смешанные отзывы на родине. К примеру, актриса Ольга Кузьмина, известная по озвучиванию "Чебурашки", не увидела в игре ничего такого, чтобы претендовать на получение "Оскара". Хотя российского актера она считает талантливым и профессиональным.

Артистка Полина Агуреева отметила, что у Борисова действительно были хорошие глаза в картине и игра оказалась достаточно подлинной. Однако зачем артисту нужна американская премия, она не понимает.

Иван Охлобыстин, в свою очередь, выразил мнение, что Борисова номинировали исключительно из-за смены политических ветров и потому, что он русский.