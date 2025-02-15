Охлобыстин объяснил номинацию Борисова на "Оскар"

Он не считает, что это связано с талантом артиста

Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему Юрия Борисова решили номинировать на "Оскар" за работу в картине "Анора". По его мнению, это связано исключительно с национальностью артиста и изменением мировых трендов.

Напомним, Борисов вошел в число кандидатов на премию "Оскар" за роль второго плана. Его номинация вызвала массу обсуждений в России. Одни не понимают, почему артист был удостоен такой чести, ведь, по их мнению, ничего выдающегося в картине он не показал. Другие, напротив, восхищены тонкой работой Юрия в фильме и способностью передавать свои эмоции с помощью исключительно глаз. Они уверены, что именно за такое мастерство Борисов и вошел в шорт-лист номинантов кинопремии, но Охлобыстин с ними не согласен.

"Потому что он – русский парень. За это, наверное, и выдвинули. Тренды в мире меняются. Борисов пришелся кстати американской публике", – сказал звезда "Интернов".

Итоги "Оскара" огласят 2 марта. В одной номинации с Борисовым будут актеры Киран Калкин, которого называют вероятным победителем, Эдварт Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг.