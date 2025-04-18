Что говорят о тайной свадьбе Муцениеце и Дранги

Муцениеце тайно вышла замуж? Знакомые раскрыли подробности
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Многие не верили в отношения артистов, считая их пиар-романом

В Сети появились слухи, что Агата Муцениеце, которая недавно рассекретила отношения с Петром Дрангой, вышла замуж во второй раз. Церемонию сыграли тайно, просто расписавшись в ЗАГСе. Сама артистка никак не подтверждала появившуюся в прессе информацию.

Пиар-директор актрисы Аниса Ашику отказалась отвечать журналистам на вопросы о тайной свадьбе Петра и Агаты. Она посоветовала задать этот вопрос тем, кто начал распространять подобные слухи, тем самым никак не подтвердив и не опровергнув информацию.

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что многие в шоу-бизнесе давно обсуждают подготовку Муцениеце к своей свадьбе. 

"Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз. Действительно, такие слухи ходят. Значит уже поженились!" – заявил он.

При этом Дворцов отметил, что изначально не верил в отношения артистов, считая, что это лишь пиар-роман, выгодный им обоим. По его мнению, если свадьба действительно состоялась, долго скрывать ее от публики не выйдет – при уровне медийности Агаты и Петра правда скоро всплывет.

Вместе с этим актриса до сих пор продолжает споры с бывшем мужем по поводу опеки. Их адвокаты устраивают нешуточные баталии в суде, обвиняя противоположную сторону в плохих поступках по отношению к общему сыну.

Источник: Woman.ru
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