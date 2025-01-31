Звезда "Кухни" раскритиковала игру номинанта на "Оскар" Борисова в "Аноре"

Звезда "Кухни" разнесла игру номинанта на "Оскар" Борисова в "Аноре"
Ольга Кузьмина. Фото: соцсети
Актриса считает, что лучше полюбиться зрителю, чем претендовать на большие награды

Актриса Ольга Кузьмина, известная по своей роли в сериале "Кухня" и озвучиванию Чебурашки, рассказала, что думает по поводу номинации Юрия Борисова на "Оскар" и кинокартины "Анора". Она призналась, что не понимает возникшего ажиотажа вокруг этой работы.

По ее словам, премии вроде "Оскара" и Канского фестиваля всегда считались показателем высшего стандарта в кинематографе. Однако если сейчас на них фильм признают лучшим, это вызывает вопросы.

Что касается "Аноры", Кузьмина отмечает: это кино сделали по уму, вымерили драматургически и сюжет абсолютно понятен. Но она не уверена, что он может претендовать на звание лучшего. Конечно, актеры отлично передали своих героев и каждый из них был на своем месте. Борисов тоже показал себя профессионалом и талантливым артистом.

"Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая (со сценарной точки зрения) роль получила номинацию? Что в ней такого?" – задается она вопросом.

Звезда "Кухни" отметила, что никогда не стремилась к "Оскару", а после просмотра "Аноры" и вовсе поняла, что оно ей не нужно, поскольку премия потеряла свой вес в кинематографе. 

"Может быть, лучше, чтобы тебя зрители любили за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но номинированное на "Оскар"?" – подытожила она.

Ранее Юрий Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли в Голливуде.

Источник: Telegram

ПАСЕ жеско осадила Украину после оскорбления Путина

Европейцы не поддались на украинскую провокацию

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей