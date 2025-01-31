Звезда "Кухни" раскритиковала игру номинанта на "Оскар" Борисова в "Аноре"

Актриса считает, что лучше полюбиться зрителю, чем претендовать на большие награды

Актриса Ольга Кузьмина, известная по своей роли в сериале "Кухня" и озвучиванию Чебурашки, рассказала, что думает по поводу номинации Юрия Борисова на "Оскар" и кинокартины "Анора". Она призналась, что не понимает возникшего ажиотажа вокруг этой работы.

По ее словам, премии вроде "Оскара" и Канского фестиваля всегда считались показателем высшего стандарта в кинематографе. Однако если сейчас на них фильм признают лучшим, это вызывает вопросы.

Что касается "Аноры", Кузьмина отмечает: это кино сделали по уму, вымерили драматургически и сюжет абсолютно понятен. Но она не уверена, что он может претендовать на звание лучшего. Конечно, актеры отлично передали своих героев и каждый из них был на своем месте. Борисов тоже показал себя профессионалом и талантливым артистом.

"Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая (со сценарной точки зрения) роль получила номинацию? Что в ней такого?" – задается она вопросом.

Звезда "Кухни" отметила, что никогда не стремилась к "Оскару", а после просмотра "Аноры" и вовсе поняла, что оно ей не нужно, поскольку премия потеряла свой вес в кинематографе.

"Может быть, лучше, чтобы тебя зрители любили за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но номинированное на "Оскар"?" – подытожила она.

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