Лазарева* отпустила шутку про решение России по "Талибану"

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Беглая телезвезда Татьяна Лазарева* с иронией отреагировала на решение российских властей исключить движение "Талибан*" из списка террористических организаций. На просторах интернет-пространства она опубликовала мем, где изображены бабульки у подъезда и обвешанные оружием боевики.
На картинке говорится, что вооруженные до зубов "талибы*" выглядят лучше и дружелюбнее, чем "Танька Лазарева" из второго подъезда. В комментарии знаменитость пошутила, что вообще-то она из первого подъезда.
Таким образом она попыталась высмеять резкую смену отношения к движению, которое долгие годы считалось в России террористическим.
Ранее спецпредставитель российского лидера по Афганистану Замир Кабулов объяснил, что решение о смене статуса движения призвано убрать политические барьеры и наладить взаимодействие с Кабулом. По его словам, это шаг навстречу нормализации отношений.
17 апреля Верховный суд РФ официально приостановил запрет на деятельность "Талибана" в стране. В Генпрокуратуре уточнили, что организация больше не числится в перечне террористических.
К слову, ранее беглая Лазарева* пожаловалась из Испании "на ужасные известия".
* Организация запрещена на территории РФ
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