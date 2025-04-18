Лазарева* отпустила шутку про решение России по "Талибану"

Лазарева* отпустила ехидную шутку про решение России по "Талибану"
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Звезда внимательно следит за всеми событиями на бывшей родине

Беглая телезвезда Татьяна Лазарева* с иронией отреагировала на решение российских властей исключить движение "Талибан*" из списка террористических организаций. На просторах интернет-пространства она опубликовала мем, где изображены бабульки у подъезда и обвешанные оружием боевики.

На картинке говорится, что вооруженные до зубов "талибы*" выглядят лучше и дружелюбнее, чем "Танька Лазарева" из второго подъезда. В комментарии знаменитость пошутила, что вообще-то она из первого подъезда.

Таким образом она попыталась высмеять резкую смену отношения к движению, которое долгие годы считалось в России террористическим.

Ранее спецпредставитель российского лидера по Афганистану Замир Кабулов объяснил, что решение о смене статуса движения призвано убрать политические барьеры и наладить взаимодействие с Кабулом. По его словам, это шаг навстречу нормализации отношений.

17 апреля Верховный суд РФ официально приостановил запрет на деятельность "Талибана" в стране. В Генпрокуратуре уточнили, что организация больше не числится в перечне террористических.

К слову, ранее беглая Лазарева* пожаловалась из Испании "на ужасные известия".

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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