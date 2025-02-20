Борисову пророчат скорый развод из-за слов коллеги по "Аноре"

Борисову пророчат скорый развод из-за слов коллеги по "Аноре"
Фото: Frank Sun / wikimedia.org
Мэдисон призналась, что очень любит проводить время с российским артистом

Шумиха вокруг киноленты "Анора" не утихает. Главные звезды фильма регулярно дают интервью западной прессе, и одно из них, в котором актриса Майки Мэдисон говорит о Юрии Борисове, породило слухи о скором разводе российского артиста.

На видео, опубликованном в Сети, девушка невероятно хвалит своего коллегу. В интервью она называет Борисова лучшим человеком, которого встречала в своей жизни. По ее словам, он невероятно добрый, смешной и позитивный.

"Быть рядом с таким человеком – очень успокаивает меня. Я люблю просто видеться с ним", – заявила Майки.

Ее невероятно восхищает, что каждый раз, когда их фильм проигрывает в какой-то номинации, Борисов продолжает радоваться происходящему и наслаждаться настоящим моментом. Это ее сильно вдохновляет.

Однако россияне начали полагать, что после съемок интимной сцены в "Аноре" между артистами действительно промелькнула искра. Они переживают за супругу Борисова и полагают, что американка Мэдисон может внести разлад в их брак.

Источник: соцсети

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