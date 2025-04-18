Именитый дрессировщик очень удивлен

Звезда советского и российского цирка Юрий Куклачев отреагировал на персональные санкционные ограничения, введенные против него киевским режимом. На фоне такого неожиданного удара со стороны Незалежной легендарный дрессировщик обратился лично к главе республики Владимиру Зеленскому.

Артист заявил, что эти меры не испугали его, а, напротив, вдохновили. Он сказал, что с большой радостью приглашает незалежного верховода на свое представление, чтобы тот вспомнил о простых и искренних человеческих ценностях, которые украинский лидер давно утратил.

Артист также пошутил, что санкции распространяются не только на него, но и на его кошек, и теперь он вправе называть себя "всемирным артистом доброты". Он подчеркнул, что вместе с Президентским фондом культурных инициатив продолжает культурную миссию, в рамках которой только за одну неделю показал свое представление более 10 тысячам детей, чьи родители находятся на передовой.

Он добавил, что теперь может назвать профессию клоуна не только редкой, но и небезопасной. Вспоминая исторические прецеденты, артист отметил, что в свое время санкции вводились и против Чарли Чаплина, и против сатирика Михаила Задорнова. Теперь же по стопам своих предшественников-диктаторов решил пойти и Зеленский.

Санкции были официально введены 18 апреля указом главы Украины и коснулись двадцати российских деятелей культуры и спорта.

К слову, ранее Куклачев дал совет одиноким россиянкам.