"Зачем Борисову этот "Оскар"?": Агуреева удивилась номинированию коллеги

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"Я знаю, что на "Оскар" сейчас номинирован Юра Борисов, – сказала "Утро.ру" на Зимнем фестивале искусств в Сочи актриса Полина Агуреева. – У него какие-то хорошие глаза, он какой-то подлинный".
У самой Агуреевой есть и театральная премия "Золотая маска", и главная награда в мире российского кино "Золотой орел". А вот об "Оскаре" она никогда даже не мечтала.
"Зачем Борисову нужен этот "Оскар", я совершенно не понимаю, – признается Полина. – Для меня подобное совершенно неважно – я никогда не мечтала об "Оскаре", честное слово. Конечно, приятно, когда тебя награждают, отмечают, но, на мой взгляд, премии нужны для того, чтобы люди узнали о твоей работе, пришли и посмотрели".
Напомним, в1964-м году французская актриса русского происхождения Лиля Кедрова получила "Оскар" за "лучшую женскую роль второго плана" ("Грек Зорба"). А лауреатами премии Американской академии кинематографических искусств и наук в период с 1943 года по настоящее время стали 5 фильмов и 1 мультфильм из нашей страны.
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