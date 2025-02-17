"Зачем Борисову этот "Оскар"?": Агуреева удивилась номинированию коллеги

"Зачем Борисову этот "Оскар"?": Агуреева удивилась номинированию коллеги
Фото: Утро.ру
На 77-м Каннском кинофестивале лента "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила "Золотую пальмовую ветвь". А Американский институт киноискусства включили фильм в список 10 лучших в 2024 году. Теперь есть шанс получить премию Гильдии киноактеров США, которую будут вручать 23 февраля. В ночь со 2 на 3 марта мы узнаем, получит ли 32-летний уроженец подмосковного Реутова Юра Борисов и заветный "Оскар"

"Я знаю, что на "Оскар" сейчас номинирован Юра Борисов, – сказала "Утро.ру" на Зимнем фестивале искусств в Сочи актриса Полина Агуреева. – У него какие-то хорошие глаза, он какой-то подлинный".

У самой Агуреевой есть и театральная премия "Золотая маска", и главная награда в мире российского кино "Золотой орел". А вот об "Оскаре" она никогда даже не мечтала.

"Зачем Борисову нужен этот "Оскар", я совершенно не понимаю, – признается Полина. – Для меня подобное совершенно неважно – я никогда не мечтала об "Оскаре", честное слово. Конечно, приятно, когда тебя награждают, отмечают, но, на мой взгляд, премии нужны для того, чтобы люди узнали о твоей работе, пришли и посмотрели".

Напомним, в1964-м году французская актриса русского происхождения Лиля Кедрова получила "Оскар" за "лучшую женскую роль второго плана" ("Грек Зорба"). А лауреатами премии Американской академии кинематографических искусств и наук в период с 1943 года по настоящее время стали 5 фильмов и 1 мультфильм из нашей страны. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС

Украинский лидер требует войско на 1,5 млн человек для противостояния России

Китай сделал предложение США и России по Украине

В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей