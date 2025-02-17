"Зачем Борисову этот "Оскар"?": Агуреева удивилась номинированию коллеги

На 77-м Каннском кинофестивале лента "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила "Золотую пальмовую ветвь". А Американский институт киноискусства включили фильм в список 10 лучших в 2024 году. Теперь есть шанс получить премию Гильдии киноактеров США, которую будут вручать 23 февраля. В ночь со 2 на 3 марта мы узнаем, получит ли 32-летний уроженец подмосковного Реутова Юра Борисов и заветный "Оскар"

"Я знаю, что на "Оскар" сейчас номинирован Юра Борисов, – сказала "Утро.ру" на Зимнем фестивале искусств в Сочи актриса Полина Агуреева. – У него какие-то хорошие глаза, он какой-то подлинный".

У самой Агуреевой есть и театральная премия "Золотая маска", и главная награда в мире российского кино "Золотой орел". А вот об "Оскаре" она никогда даже не мечтала.

"Зачем Борисову нужен этот "Оскар", я совершенно не понимаю, – признается Полина. – Для меня подобное совершенно неважно – я никогда не мечтала об "Оскаре", честное слово. Конечно, приятно, когда тебя награждают, отмечают, но, на мой взгляд, премии нужны для того, чтобы люди узнали о твоей работе, пришли и посмотрели".

Напомним, в1964-м году французская актриса русского происхождения Лиля Кедрова получила "Оскар" за "лучшую женскую роль второго плана" ("Грек Зорба"). А лауреатами премии Американской академии кинематографических искусств и наук в период с 1943 года по настоящее время стали 5 фильмов и 1 мультфильм из нашей страны.