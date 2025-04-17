Цыганова возмутилась решением Первого канала вернуть на экран Козловского

"Подарок от Эрнста?": в России возмутились решением Первого канала перед Пасхой
Гендир "Первого канала" Константин Эрнст. Кадр: соцсети
Негодование добралось и до звездных кругов

Перед Пасхой Первый канал неожиданно решил показать киноленту "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли, и это породило волну негодования. Как известно, позиция этого артиста по поводу конфликта с соседним государством вызывает серьезные вопросы у общества.

Особенно резко отреагировала певица Вика Цыганова, которая сочла этот выбор неуместным и эмоционально высказалась на просторах интернет-пространства. По ее мнению, как минимум странно накануне Светлого праздника видеть на экране актера, вокруг которого бушуют громкие скандалы.

Артистка, узнав, что в Великую субботу по федеральному телеканалу будет транслироваться кинолента с участием Козловского, язвительно поинтересовалась, не является ли это своеобразным "пасхальным подарком" православным от Константина Эрнста.

"Это подарок на Пасху всем православным от Эрнста?" – вопрошает звезда.

Напомнив о недавних фотографиях актера в весьма сомнительной компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на Кипре, певица подчеркнула, что такие образы на экране перед Светлым праздником вызывают у нее недоумение.

Возмущение выразил и глава ФПБК Виталий Бородин. Он назвал политику канала по отношению к опальному артисту странной. Решение показать фильм именно в канун Пасхи стало для многих неожиданным и вызвало вопросы к руководству телеканала.

К слову, ранее Козловский раскритиковал положение дел в столице.

 *признан иноагентом в РФ 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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