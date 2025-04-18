Певица Слава откровенно рассказала о своей болезни

Знаменитость страдает от серьезного недуга

Певица Слава раскрыла подробности своей врожденной болезни, которая серьезно осложняет ей жизнь и работу. Артистка страдает от дислексии – состояния, при котором возникают трудности с чтением, восприятием и переработкой текста. Она призналась, что болезнь не лечится и сопровождает ее с детства.

Особенно тяжело это проявилось, когда Слава попробовала себя в роли ведущей церемонии "Шансон года". Певица пожаловалась, что получила большой объем текста и не справилась с задачей. Она объяснила, что с дислексией читать длинные фразы почти невозможно – приходится разбирать их на части, что сильно тормозит процесс. Знаменитость очень переживала и осталась крайне недовольна своим выступлением.

44-летняя звезда отметила, что продолжает развиваться и не собирается отказываться от новых вызовов, но в подобных ситуациях ей действительно тяжело. Болезнь дает о себе знать, чем знатно портит жизнь артистке.

К слову, недавно певица грубо оскорбила Брухунову и сделала ее мужу Петросяну странное предложение.