Меган Маркл рассказала, как потеряла ребенка несколько лет назад

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Актриса Меган Маркл рассказала, как примерно пять лет назад пережила выкидыш. Для знаменитости это стало большим ударом, поскольку справиться с потерей еще нерожденного ребенка оказалось очень сложно.
В одном из недавних интервью она вспомнила, как занималась домашними делами и держала сына на руках. В этот момент она ощутила болезненный спазм внизу живота и вместе с ребенком рухнула на пол. Уже тогда Меган понимала, что второй наследник погибает внутри нее.
"Потеря ребенка – это почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором не все говорят", – рассказала она.
Супруга принца Гарри отметила, что пытаться отпустить то, на что возлагалось так много надежд, было ужасно. Тем не менее, им с мужем удалось пережить это потрясение, и спустя два года на свет появилась их дочь Лилибет.
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