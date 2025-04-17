Меган Маркл рассказала, как потеряла ребенка несколько лет назад

Семейство пережило большое потрясение

Актриса Меган Маркл рассказала, как примерно пять лет назад пережила выкидыш. Для знаменитости это стало большим ударом, поскольку справиться с потерей еще нерожденного ребенка оказалось очень сложно.

В одном из недавних интервью она вспомнила, как занималась домашними делами и держала сына на руках. В этот момент она ощутила болезненный спазм внизу живота и вместе с ребенком рухнула на пол. Уже тогда Меган понимала, что второй наследник погибает внутри нее.

"Потеря ребенка – это почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором не все говорят", – рассказала она.

Супруга принца Гарри отметила, что пытаться отпустить то, на что возлагалось так много надежд, было ужасно. Тем не менее, им с мужем удалось пережить это потрясение, и спустя два года на свет появилась их дочь Лилибет.