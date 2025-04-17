Опубликованы свежие кадры со ставшей монахиней советской звездой Васильевой

Любимица публики невероятно изменилась

Звезда советского кино Екатерина Васильева, много лет назад ушедшая из профессии и ставшая монахиней, вновь появилась на экране – в эфире программы "Малахов" показали, как она выглядит сегодня. На кадрах видно, что 79-летняя знаменитость заметно постарела, сильно осунулась и передвигается с помощью палочки.

Андрей Малахов лично встретился с Васильевой и поговорил с ней о ее жизни. Пока в эфир попал лишь фрагмент беседы, но зрители уже успели увидеть, как сильно изменилась некогда блистательная актриса.

Екатерина Васильева оставила яркий след в отечественном кинематографе, однако ее личная жизнь была непростой. Именно сложные переживания, по мнению многих, стали причиной полного отказа от светской жизни. Сама она признавалась, что пришла в монастырь за спасением, потому что не видела другого пути. Она говорила, что не стремится быть наполовину в миру и наполовину в вере – выбрала один путь, который считает единственно верным.

Ее решение долгое время вызывало недоумение у коллег и друзей. Некоторые всерьез полагали, что на такой шаг она пошла из-за тяжелой болезни.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста. Всего за несколько дней до кончины актер отметил День рождения.