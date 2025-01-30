Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли

Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли
Юрий Борисов. Фото: Frank Sun / wikimedia.org
По его словам, они знакомы довольно давно

Российский номинант на "Оскар" Юрий Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли в США. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором голливудская актриса растолкала публику ради того, чтобы поздороваться со звездой "Аноры". 

По словам Юрия, Анджелину он знает довольно давно – более 15 лет. 

"Это просто моя давняя знакомая, с которой мы просто не могли не поздороваться, потому что так долго друг друга не видели", – сказал артист.

Знаменитость говорит, что в этой ситуации для себя он не видит ничего особенного.

По поводу своей номинации на "Оскар" Борисов говорит скромно – он считает, что это скорее удача, но не совсем подходящая для него история. Актер полагает, что его признание просто кому-то и зачем-то нужно, и он не огорчится, если не получит заветную статуэтку. 

Ранее известный сбежавший из России артист отреагировал на номинацию Борисова на "Оскар".

Источник: Радио ENERGY (NRJ)

"Войска США к границе России": вскрылись планы НАТО на "Северную войну 2.0"

Ситуация накаляется все сильнее

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей