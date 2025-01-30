По его словам, они знакомы довольно давно

Российский номинант на "Оскар" Юрий Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли в США. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором голливудская актриса растолкала публику ради того, чтобы поздороваться со звездой "Аноры".

По словам Юрия, Анджелину он знает довольно давно – более 15 лет.

"Это просто моя давняя знакомая, с которой мы просто не могли не поздороваться, потому что так долго друг друга не видели", – сказал артист.

Знаменитость говорит, что в этой ситуации для себя он не видит ничего особенного.

По поводу своей номинации на "Оскар" Борисов говорит скромно – он считает, что это скорее удача, но не совсем подходящая для него история. Актер полагает, что его признание просто кому-то и зачем-то нужно, и он не огорчится, если не получит заветную статуэтку.

Ранее известный сбежавший из России артист отреагировал на номинацию Борисова на "Оскар".