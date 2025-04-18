Психолог объяснила увлечение Петросяна мистикой

Психолог объяснила увлечение Петросяна мистикой
Евгений Петросян. Фото: АГН "Москва"
Комика ранее обвиняли в попытке вызвать демона для призыва конца света

Появились слухи, что Евгений Петросян начал увлекаться оккультными науками. Поговаривают, что он занялся поисками "Пятикнижия тьмы", которое многие считают выдуманным, а также стал "лечить" людей от пагубной привычки курить. К примеру, этим юморист занимался на поминках Бедроса Киркорова. Психолог Екатерина Рублева объяснила, почему с годами у знаменитости могла появиться любовь к мистике.

По словам специалиста, обществу сложно воспринять новый образ Петросяна, поскольку ранее он ассоциировался исключительно с легким юмором. Для людей его увлечение воспринимается как нарушение внегласного договора.

Сам Евгений Ваганович, вероятно, устал, что публика относится к нему несерьезно. Поэтому он для себя решил сбежать в область оккультизма, чтобы избавиться от привычного образа.

"Это не обязательно про демонов. Это может быть про усталость от понятного. Про попытку найти смысл там, где его еще не было. Если представить, что за увлечением Петросяна стоит не мистическая одержимость, а желание прикоснуться к неизведанному, все становится гораздо проще и человечнее", – заявила психолог.

Также она не исключает, что с годами Петросян попросту перестал бояться того, что ранее считал опасным и запретным.

Источник: Страсти
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