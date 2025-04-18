Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы
Анна Седокова. Кадр видео
Знаменитость не считает, что самоубийством можно решить свои проблемы

Анна Седокова впервые после кончины бывшего мужа Яниса Тиммы дала интервью, в котором заговорила о случившемся со спортсменом. Артистка отметила, что никогда не будет подробно говорить на эту тему, поскольку не до конца понимает произошедшее и не хочет делиться с народом своими переживаниями.

"Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно", – сказала она.

По ее словам, в жизни может быть действительно сложно. Однако она не считает самоубийство правильным путем решения проблем, поскольку этот способ доставит только боль близким людям.

Анна говорит, что после случившегося ее атаковали журналисты и близкие Тиммы, которые хотели наказать знаменитость за кончину баскетболиста. Переживать это было сложно, но она нашла способ справиться с этим, передает женский журнал "Клео.ру"

Певица призналась, что всегда в жизни стремилась к большой любви – той, о которой пишут песни. При этом цели выйти замуж у нее никогда не было.

Седокова вспомнила, как забеременела в 20 лет. На тот момент ее карьера была в самом разгаре, и оставлять большие заработки девочке из небогатой семьи было очень страшно. Она переживала, что больше никогда не сможет вернуться к прежнему уровню.

Ранее ходили слухи, что Анна Седокова запросила 10 млн за интервью про покойного Тимму, однако на телевидении отказались выплачивать артистке такую сумму.

Источник: ВКонтакте
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