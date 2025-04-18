Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Знаменитость не считает, что самоубийством можно решить свои проблемы

Анна Седокова впервые после кончины бывшего мужа Яниса Тиммы дала интервью, в котором заговорила о случившемся со спортсменом. Артистка отметила, что никогда не будет подробно говорить на эту тему, поскольку не до конца понимает произошедшее и не хочет делиться с народом своими переживаниями.

"Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно", – сказала она.

По ее словам, в жизни может быть действительно сложно. Однако она не считает самоубийство правильным путем решения проблем, поскольку этот способ доставит только боль близким людям.

Анна говорит, что после случившегося ее атаковали журналисты и близкие Тиммы, которые хотели наказать знаменитость за кончину баскетболиста. Переживать это было сложно, но она нашла способ справиться с этим, передает женский журнал "Клео.ру".

Певица призналась, что всегда в жизни стремилась к большой любви – той, о которой пишут песни. При этом цели выйти замуж у нее никогда не было.

Седокова вспомнила, как забеременела в 20 лет. На тот момент ее карьера была в самом разгаре, и оставлять большие заработки девочке из небогатой семьи было очень страшно. Она переживала, что больше никогда не сможет вернуться к прежнему уровню.

Ранее ходили слухи, что Анна Седокова запросила 10 млн за интервью про покойного Тимму, однако на телевидении отказались выплачивать артистке такую сумму.