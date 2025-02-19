Джаред Лето порадовал россиян снимками с российскими актерами

Публика осталась в восторге от увиденного

Лидер группы "30 Seconds to Mars" Джаред Лето, который недавно угодил в скандал из-за своего концерта, где он признался в любви российской публике, нашел способ снова порадовать россиян. Артист опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии с российскими актерами кинофильма "Анора". Этот поступок голливудской звезды привел поклонников из России в настоящий восторг.

Обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана предстал на снимке в черном костюме с глубоким декольте. По правую руку с ним стоял Марк Эйдельштейн, а по левую – номинант на "Оскар" Юрий Борисов.

"Я бы назвал это отличной ночью", – подписал он публикацию.

Пост Лето моментально собрал более 210 тысяч лайков и двух тысяч комментариев, из которых многие были от русских пользователей. Люди оказались очень рады видеть вместе любимых артистов.

"Наш Юра поднял охваты Джареда! Так держать!",

"Юра лучший",

"Сейчас все россияне от радости устроят нашествие на страницу Джареда",

– пишет народ под публикацией.

Фотография была сделана после премии BAFTA, на которую также был номинирован Юра Борисов. Однако награду получил Киран Калкин – его называют вероятным победителем предстоящего "Оскара".