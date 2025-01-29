Бородина объяснила, чем ее привлек новый возлюбленный

Бородина объяснила, чем ее привлек новый возлюбленный
Ксения Бородина с женихом. Фото: соцсети
Девушка поделилась личным с подписчиками

Звезда социальных сетей Ксения Бородина откровенно рассказала, что привлекло ее в Николае Сердюкове, с которым она познакомилась летом прошлого года. Еще перед Новым годом мужчина встал на одно колено и вручил возлюбленной кольцо, и теперь они готовятся к свадебному торжеству.

Телезвезда призналась, что у ее будущего мужа множество положительных черт, которыми она гордится, но самой важной является его бесконечная любовь к ней.

Девушка уверена, что у избранника есть целый ряд качеств, которые делают его особенным: он легкий в общении, добрый, эмоциональный и заботливый. Теледива отметила, что с женихом всегда есть о чем поговорить, ведь он умен и умеет по-настоящему дружить. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Также она подчеркнула щедрость мужчины, его чувство юмора и целеустремленность. Звезда особо отметила: главным для нее является то, что она чувствует от Николая искреннюю любовь – ведь это всегда самое важное.

К слову, ранее девушка рассказала, сколько зарабатывает ее будущий муж.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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