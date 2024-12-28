Бородина забрала жениха и улетела из России

Бородина забрала жениха и улетела из России
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Девушка на седьмом небе от счастья

Известная теледива и звезда социальных сетей Ксения Бородина отправилась за границу вместе со своим любимым мужчиной Николаем Сердюковым. Знаменитость поделилась снимком, сделанным на борту самолета, на котором она держала избранника за руку. Для путешествия счастливая парочка выбрала места в бизнес-классе.

Фото: соцсети

Девушка лаконично попрощалась с Москвой, оставив соответствующее сообщение в соцсетях, однако не стала раскрывать, куда именно они направляются.

Ранее, 7 декабря, телеведущая сообщила, что они с возлюбленным собираются пожениться. Новость о предстоящей свадьбе вызвала бурный интерес среди поклонников, а счастливая невеста продолжает делиться моментами из своей личной жизни с подписчиками.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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