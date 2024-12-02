Бородина назвала Собчак сестрой

Коллеги много лет собачились

Теледива Ксения Бородина рассказала о своих отношениях с коллегой по звездному цеху Ксенией Собчак. По словам девушки, этой осенью им удалось помириться после очередного конфликта. Ведущая отметила, что сейчас их общение наладилось, и между ними больше нет напряженности. Более того, брюнетка неожиданно назвала блондинку почти что сестрой.

Знаменитость сравнила их отношения с сестринскими, подчеркнув, что они напоминают родственников, которые иногда не ладят и "слегка покусывают" друг друга. Тем не менее, по ее словам, такие ссоры не способны разрушить их связь.

Ранее между Бородиной и Собчак не раз возникали публичные конфликты, которые привлекали внимание поклонников и СМИ. Однако теперь телеведущая дала понять, что они смогли преодолеть все разногласия.