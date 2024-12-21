Бородина рассказала, как относится к ЭКО

Бородина рассказала, как относится к ЭКО
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Теледива решила быть откровенной

Знаменитая ведущая и блогер Ксения Бородина высказалась о своем отношении к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в социальных сетях. Девушка честно отметила, что не видит ничего предосудительного в данной процедуре.

Теледива напомнила, что появление малыша на свет – это огромное счастье для любой семьи. По ее мнению, совершенно не важно, каким именно способом крошка пришел в этот мир – главное, кем он вырастет и сколько любви получит от своих родителей. Она добавила, что имеет значение лишь то, каким человеком станет ребенок и какое воспитание ему дадут.

Телеведущая также отметила, что обстоятельства появления детей в семьях бывают разными: беременность может быть случайной, запланированной, долгожданной или результатом достижения медицинских технологий. Однако, по мнению девушки и счастливой матери, все это не должно умалять радость родительства и любовь, которую родители дают своему ребенку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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