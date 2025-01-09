Назван реальный заработок прозванного альфонсом жениха Бородиной

Рассекречен реальный заработок прозванного альфонсом жениха Бородиной
Ксения Бородина с женихом. Фото: соцсети
Многие уверены, что мужчина шикует за счет богатой невесты

Известная теледива и звезда социальных сетей Ксения Бородина решила рассекретить информацию о доходах своего возлюбленного Николая Сердюкова, которого в соцсетях нередко называют альфонсом.

На своей странице в соцсети девушка в свойственной ей эмоциональной манере ответила на критику, заявив, что ее возлюбленный зарабатывает от двух до трех миллионов рублей в месяц. Она подчеркнула, что такие доходы превышают заработки большинства россиян и язвительно отметила, что люди, обвиняющие жениха в зависимости от ее кошелька, вероятно, зарабатывают значительно меньше.

Кроме того, в конце прошлого года журналисты узнали стоимость помолвочного кольца, которое парень подарил именитой красотке. По информации источника, украшение от бренда Graff оценивается примерно в пять миллионов рублей. Таким образом, слухи о финансовой несостоятельности избранника звезды оказались всего лишь выдумками завистников.

К слову, сейчас девушка прекрасно проводит время с возлюбленным за границей.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В США одним словом поставили Зеленского на место после хамства в адрес Путина

Политик ведет себя неприемлемо

Клиническая смерть и кома: муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян госпитализирован

Подробностями поделилась знаменитая журналистка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей