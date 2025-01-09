Назван реальный заработок прозванного альфонсом жениха Бородиной

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Известная теледива и звезда социальных сетей Ксения Бородина решила рассекретить информацию о доходах своего возлюбленного Николая Сердюкова, которого в соцсетях нередко называют альфонсом.
На своей странице в соцсети девушка в свойственной ей эмоциональной манере ответила на критику, заявив, что ее возлюбленный зарабатывает от двух до трех миллионов рублей в месяц. Она подчеркнула, что такие доходы превышают заработки большинства россиян и язвительно отметила, что люди, обвиняющие жениха в зависимости от ее кошелька, вероятно, зарабатывают значительно меньше.
Кроме того, в конце прошлого года журналисты узнали стоимость помолвочного кольца, которое парень подарил именитой красотке. По информации источника, украшение от бренда Graff оценивается примерно в пять миллионов рублей. Таким образом, слухи о финансовой несостоятельности избранника звезды оказались всего лишь выдумками завистников.
К слову, сейчас девушка прекрасно проводит время с возлюбленным за границей.
Политик ведет себя неприемлемо