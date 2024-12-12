Бородина усомнилась в вокальных способностях Бузовой

Теледива высказалась о карьере коллеги

Знаменитая блогер и теледива Ксения Бородина высказалась о своей бывшей коллеге по скандальной телестройке "Дом-2" Ольге Бузовой на одном из популярных шоу. Во время беседы ей предложили выбрать между Бузовой как певицей и Ксенией Собчак как интервьюером.

Знаменитость призналась, что выбор для нее оказался не таким сложным, как может показаться. Она отдала предпочтение "блондинке в шоколаде", отметив ее профессиональные навыки как журналистки. Блогер подчеркнула, что ей нравятся новые программы коллеги и что та действительно хорошо справляется с ролью интервьюера.

Что касается певицы, телеведущая отозвалась о ней сдержанно. Она отметила, что шоу знаменитости всегда отличаются красотой и яркостью, а сама артистка – замечательная девушка и талантливая ведущая. Однако Бородина выразила сомнение в вокальных способностях Ольги, заявив, что не уверена, умеет ли артистка действительно петь. Она отметила, что в условиях отсутствия вокальных талантов ставка делается на яркое шоу, что неплохо.