Светлана Бондарчук высказалась о возможном разрыве экс-мужа с Андреевой

Вокруг пары ходит много слухов

Звезда социальных сетей, бывшая модель Светлана Бондарчук прокомментировала слухи о возможном разрыве ее экс-супруга, известного кинодеятеля Федора Бондарчука, с артисткой Паулиной Андреевой. Своими размышлениями она поделилась в недавнем интервью.

Теледива дипломатично подчеркнула, что не владеет точной информацией о текущей ситуации в новом союзе бывшего избранника. При этом она заявила, что дальнейшее развитие событий зависит только от того, есть ли внутри пары настоящие чувства. Звезда подчеркнула, что если искренние чувства остались, то союз стоит сохранить, при этом любые проблемы в их отношениях – это исключительно их личное дело.

Знаменитость также опровергла слухи о том, что ее бывший избранник якобы любитель "ходить налево". Она подчеркнула, что во время их совместной жизни он был предан только ей.

В то же время слухи о разладе в отношениях звездного семейства продолжают набирать обороты. В последнее время их все чаще замечают на светских раутах в одиночестве, и оба сняли кольца с тех самых пальцев.

Более того, даже появилась информация о возможном новом любовнике Андреевой.