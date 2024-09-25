Источники назвали причину развода Бондарчука и Андреевой

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Слухи о том, что в браке Андреевой и Бондарчука есть большие проблемы, ходят давно. В последнее время супруги не появляются вместе на публичных мероприятиях и не носят обручальные кольца. Источники, близкие к паре, говорят, что в отношениях звезд и правда не все гладко.
По их словам, Бондарчук и Андреева находятся на грани развода. Их подвела общая профессия – после замужества актриса стала развивать свою карьеру как режиссер и сценарист, осваивая новые рубежи. И хотя Федор старался ее в этом поддерживать на публике, в действительности оказалось, что точек соприкосновения у них немного.
"У пары давно назрели творческие разногласия, которые, видимо, в какой-то момент стали непримиримыми", – объяснили осведомители причину вероятного развода.
Супруги считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Они скрывали свою свадьбу, а также беременность Паулины Андреевой до последнего.
Новость об их разводе стала активно появлятся еще в конце мая, когда во время публичных мероприятий Бондарчук изо всех сил прятал руку, на которой должно быть обручальное кольцо, от журналистов.
Лидер готовит себе пути отступления