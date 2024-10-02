Продюсер Дворцов рассказал о сомнительной репутации Софьи Синицыной

Девушке приписывают романы со многими творческими мужчинами

Актриса Софья Синицына, которой приписывают роман с пока еще женатым Федором Бондарчуком, обладает сомнительной репутацией в светских кругах. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что про девушку ходят разные слухи – и большинство не самые хорошие.

Например, поговаривают, что Софья кидала других артистов ради собственной выгоды. По его словам, артистка готова на многое, чтобы оставаться на плаву и получать выгодные рабочие контракты.

Слухи о ее многочисленных романах с женатыми режиссерами, вероятно, тоже не беспочвенны, говорит Дворцов. Однако подтверждений этому нет, поскольку актриса скрывает ото всех свою личную жизнь.

"Не исключено, что действительно она может быть или была в каких-то отношениях с Бондарчуком и с Богомоловым опять же для своей выгоды. Она сделает все, чтобы быть, как говорится, всегда в звездной тусовке", – заявил он.

Ранее Софья Синицына отреагировала на слухи о своем романе с Федором Бондарчуком. Девушка не стала подтверждать новости, как впрочем и опровергать. При этом она высмеяла причину, по которой расходятся режиссер и Паулина Андреева – источники заявляли, что между супругами возникли творческие противоречия. Подобная новость вызвала молодой актрисы насмешки.