Источники высказались об измене Бондарчука супруге

Не изменял: что друзья в кулуарах говорят о разводе Бондарчука
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: АГН "Москва"
Состояние режиссера из-за краха брака крайне депрессивное

Слухи о том, что у Федора Бондарчука роман с Софьей Синицыной – лишь домыслы. Не исключено, что к ним могла приложить руку сама молодая актриса, которая захотела привлечь к себе внимание. На самом деле причина развода режиссера с Паулиной Андреевой в другом, говорят друзья пары.

По их словам, еще полгода назад актриса приняла решение съехать от супруга. Оказалось, что главной проблемой их отношений стали слишком разные характеры. Паулина является человеком домашним, интровертированным, а Федор любит погулять на широкую ногу. Постоянные застолья и тусовки в один момент довели Андрееву, которая много раз просила мужа остановиться из-за его проблем со здоровьем.

"Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит и хочет вернуть", – говорят источники.

Сейчас актриса вместе с сыном живет в Санкт-Петербурге, а режиссер снова находится в Москве и регулярно навещает ребенка. Он постоянно пытается уговорить Андрееву не рассторгать брак, и пока надежда на примирение есть – официально на развод они пока не подали.

Подруги Паулины говорят, что противоречия в паре были и на политической почве. Якобы актриса хотела уехать из страны, а Бондарчук был категорически против. Также она решила посвятить себя режиссерскому и сценарному делу, что не совсем нравится супругу, который не хочет рисковать ради этого огромными бюджетами.

"Возможно, из-за этого они и разругались. Бондарчук очень переживает, говорят, он в депрессии", – подытожили знакомые.

Ранее появились слухи, что у Паулины Андреевой может быть новый роман.

Источник: Комсомольская правда
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