Появилась информация о возможных отношениях Андреевой и Тодоровского

Девушка предпочитает именитых кавалеров

В последние месяцы в Сети активно обсуждаются слухи о разрыве актрисы Паулины Андреевой с режиссером Федором Бондарчуком. Более того, согласно источникам, актриса уже нашла нового спутника, и им может быть известный режиссер и сценарист Валерий Тодоровский. Эти слухи подкрепляются тем, что красотка часто упоминает Тодоровского в своих интервью, что не ускользнуло от внимания журналистов.



Разговоры о разводе звездной пары ходят уже несколько месяцев, однако официальных заявлений от супругов пока не поступало. Тем не менее, многие заметили, что артисты часто появляются на светских мероприятиях по отдельности, что подогревает интерес публики. Согласно источникам, Паулина уже, возможно, некоторое время поддерживает отношения с Тодоровским, хотя сама она эти слухи не комментирует.

Если сплетни подтвердятся, то это станет одной из самых обсуждаемых новостей в мире отечественного кино. Становится очевидным, что роковая красотка предпочитает именитых кавалеров.

К слову, ранее вероятная любовница Бондарчука вышла на связь.