Медиум оценила шансы на развод Бондарчука и Андреевой

Отношения звездной пары обсуждает все страна

Эзотерик Инесса Алиева поделилась своим мнением о возможном будущем отношений режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Медиум уверена, что пока о разводе речь не идет.

По ее словам, сейчас в паре наблюдаются некоторые сложности: отношения натянутые, и возможны конфликтные ситуации, связанные с недостатком внимания. Эксперт по тонким материям отмечает, что Паулина испытывает потребность в поддержке и внимании, что становится причиной недопонимания между супругами.

Тем не менее, несмотря на такие трудности, медиум уверена, что развод в ближайшее время не состоится. Эзотерик утверждает, что пара сумеет преодолеть текущие сложности, сохранив союз. Впрочем, Алиева не исключает возможности разрыва в будущем, но считает, что сейчас об этом говорить рано.