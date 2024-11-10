Медиум оценила шансы на развод Бондарчука и Андреевой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Эзотерик Инесса Алиева поделилась своим мнением о возможном будущем отношений режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Медиум уверена, что пока о разводе речь не идет.
По ее словам, сейчас в паре наблюдаются некоторые сложности: отношения натянутые, и возможны конфликтные ситуации, связанные с недостатком внимания. Эксперт по тонким материям отмечает, что Паулина испытывает потребность в поддержке и внимании, что становится причиной недопонимания между супругами.
Тем не менее, несмотря на такие трудности, медиум уверена, что развод в ближайшее время не состоится. Эзотерик утверждает, что пара сумеет преодолеть текущие сложности, сохранив союз. Впрочем, Алиева не исключает возможности разрыва в будущем, но считает, что сейчас об этом говорить рано.
Москва нашла способ реанимировать украинскую экономику