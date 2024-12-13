Сбежавшую от парня беременную актрису Меган Фокс заподозрили в новом романе

Личная жизнь звезды бурлит страстями

Меган Фокс, звезда фильма "Трансформеры", оказалась в центре обсуждений после новостей о расставании с бойфрендом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly. Сообщается, что актриса сбежала, когда обнаружила что-то неприятное в его телефоне. Инцидент произошел вскоре после того, как знаменитость поделилась новостью о своей беременности.

На фоне этих событий в интернете завирусился видеоролик, на котором актриса запечатлена вместе с итальянским актером Микеле Морроне. Поклонники сразу обратили внимание на их близкое общение и заметили "химию" между звездами. Это породило слухи о возможном романе. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Однако представитель артиста оперативно прокомментировал ситуацию, заявив, что никаких романтических отношений между актерами нет. Он подчеркнул, что близость между звездами – всего лишь дружеская.

Тем не менее обсуждения не утихают. Поклонники продолжают делиться своими предположениями о личной жизни актрисы, а беременность и расставание с отцом ребенка лишь подогревают интерес публики. Пока звезда никак не комментирует ситуацию.