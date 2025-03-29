Собчак улетела в Китай после новостей о большом долге

Звезда продолжает жить на широкую ногу

Теледива Ксения Собчак покинула Россию и отправилась в Шанхай – об этом звезда сообщила лично, опубликовав снимок из воздушной гавани на просторах интернет-пространства. На фото 43-летняя журналистка запечатлена уже в КНР. Также блондинка поделилась первыми впечатлениями от поездки.

По словам звезды, сам аэропорт не вызвал у нее восторга, однако она похвалила местные службы за скорость получения багажа. Особенно ее порадовало отсутствие пересадок: телеведущая воспользовалась прямым рейсом, поблагодарив российскую авиакомпанию за комфорт в полете и наличие раскладной кровати.

Примечательно, что публикация появилась на фоне сообщений о решении суда, согласно которому ведущая вместе с одним из ее деловых партнеров должны выплатить миллион рублей бизнесвумен Вере Абель. Причиной стало незаконное использование зарегистрированного товарного знака Veter в ресторанном проекте.

Пока одни обсуждают судебное разбирательство, звезда наслаждается сменой обстановки и, судя по всему, не слишком переживает из-за происходящего.