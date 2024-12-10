Концерт Лазарева в Мытищах отменен после скандала

Внимание публики приковано к артисту

Популярный российский певец Сергей Лазарев сообщил об отмене своего концерта, который должен был пройти в Мытищах. Заявление прозвучало на фоне череды скандалов вокруг любимца публики. Он пояснил, что выступление не состоится по техническим причинам и решил не вдаваться в подробности.

Певец извинился перед поклонниками за доставленные неудобства и отметил, что зрители смогут вернуть деньги за билеты, обратившись по телефону или электронной почте, указанным на сайте. Артист заверил, что все остальные концерты тура пройдут по запланированному графику.

Стоит отметить, что в последнее время имя знаменитости появляется в прессе в контексте скандальных ситуаций. Дошло до того, что артист решил уйти из телевизионного шоу "Ну-ка, все вместе!", где он в течение шести сезонов был членом жюри.

Певец признался, что решение уйти связано с чередой скандалов вокруг его участия в проекте. Знаменитость отметил, что иногда слишком эмоционально реагировал на события во время эфиров, что вызывало обсуждения и критику в Сети. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на творчестве и концертах, чтобы радовать своих поклонников новыми проектами.

Несмотря на отмену концерта в Мытищах, звездный исполнитель пообещал продолжить общение с фанатами в других городах. Позже он добавил, что мероприятие перенесено на конец декабря. Его поклонники выразили поддержку в социальных сетях. Некоторым кажется, что излишне вспыльчивому артисту стоит уделить больше внимания своему здоровью и эмоциональному состоянию.