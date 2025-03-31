Впервые мама: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь

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Виталина Цымбалюк-Романовская признается, что тщательно скрывала беременность от любопытных и зевак – не хотела делать из этого шоу. И решила сообщать о том, что стала мамой, уже когда была выписана домой.
"Я очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и прессе меня не атаковала", – призналась она в эксклюзивном интервью "Дни.ру".
Пианистка рада, что "за год исполнила две свои давние мечты – переехала в новую квартиру, где сделала ремонт по своему вкусу, и родила дочь". Виталина пояснила, что менять давно сложившийся уклад жизни в связи с рождением малышки она не планирует – будет все так же давать частные уроки музыки и иногда выступать с концертами.
Отца ребенка и ФИО новорожденной дочери Виталина не оглашает. Но туманно намекнула, что мужа у нее нет. "Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – цитирует молодую маму "Дни.ру". – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".
Напомним, пианистка с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017 года была третьей женой Армена Джигарханяна.
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