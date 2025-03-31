Впервые мама: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева известная пианистка родила дочь!

Вес – 3740 граммов. Рост – 53 сантиметра. Идеальные параметры для новорожденной девочки!

Виталина Цымбалюк-Романовская признается, что тщательно скрывала беременность от любопытных и зевак – не хотела делать из этого шоу. И решила сообщать о том, что стала мамой, уже когда была выписана домой.

"Я очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и прессе меня не атаковала", – призналась она в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Пианистка рада, что "за год исполнила две свои давние мечты – переехала в новую квартиру, где сделала ремонт по своему вкусу, и родила дочь". Виталина пояснила, что менять давно сложившийся уклад жизни в связи с рождением малышки она не планирует – будет все так же давать частные уроки музыки и иногда выступать с концертами.

Отца ребенка и ФИО новорожденной дочери Виталина не оглашает. Но туманно намекнула, что мужа у нее нет. "Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – цитирует молодую маму "Дни.ру". – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".

Напомним, пианистка с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017 года была третьей женой Армена Джигарханяна.