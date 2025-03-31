"Спасибо, что ушел": Эрнст жестко приложил Малахова

Никто из знаменитостей не жалеет о разрыве профессиональных отношений

Несколько лет назад скандал между Андреем Малаховым и "Первым каналом" гремел на всю страну. Тогда журналист ушел к главным конкурентам, поскольку на прошлом месте работы, по его словам, ему не давали развиваться. Например, ведущий хотел не только быть лицом передачи, но также мечтал принимать в ней главные решения, поскольку был уверен, что этого заслуживает. Руководство "Первого" считало иначе.

Уход Малахова на "Россию 1" был громким и осуждаемым. Знаменитость дал несколько интервью, в которых намекал, что расставание было эмоциональным с обеих сторон – попрощаться без ругани у них, вероятно, не вышло. Подобное кадровое решение сильно отразилось на рейтингах, поскольку журналист забрал с собой львиную долю аудитории телевизионного прайм-тайма.

Однако, судя по последнему интервью, глава "Первого канала" Константин Эрнст ни о чем не жалеет. Он напомнил, что когда-то от них также ушли Евгений Петросян и Тимур Кизяков.

"Помню старую песню "Наутилуса" с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих", – жестко приложил он своими словами Малахова.

Сам ведущий также уверяет, что остался доволен изменением места работы. Теперь он чувствует, что его действительно оценивают по достоинству, ведь шоу на "России 1" назвали его фамилией, но также предоставили ему должность продюсера, о которой он так грезил.