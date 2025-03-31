Ивлеева покинула Россию и показала "голое" фото

Знаменитость начала возвращаться в публичное поле

Почти полтора года после скандала с "голой" вечеринкой Анастасия Ивлеева старается не привлекать лишнее внимание к своей персоне. Знаменитость столкнулась с критикой общественности, после которой поставила свою публичную жизнь на паузу. И лишь недавно она начала понемногу возвращаться в привычное русло.

К примеру, ведущая анонсировала запуск нового проекта. Чему он будет посвящен, она не рассказала. Также впервые с декабря 2023-го Ивлеева покинула Россию и показала свое "голое" фото в соцсетях. До этого она публиковала снимки исключительно в одежде, которая закрывала ее с ног до головы.

Блогер похвасталась, что вместе с супругом отправилась отдыхать на курорт. Она показала, как проводит время на пляже, пока ее возлюбленный идет купаться в воде. Звезда решилась показать только ноги, выставлять свой снимок в купальнике она была не готова, вероятно, опасаясь снова нарваться на критику со стороны россиян.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака, который связан родственными узами с Никитой Михалковым. Не исключено, что начало новой жизни подтолкнуло ее снова вернуться в медийное пространство.

Ранее источники сообщили о бедности Анастасии Ивлеевой, указав, что ситуация с доходами звезды стала критической.