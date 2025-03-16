Конец марта принесет радостные новости: двух знаков зодиака ждут перемены

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Вторая половина марта станет периодом удачных перемен для некоторых представителей зодиакального круга. Два знака ощутят влияние позитивных событий, которые могут изменить их жизнь к лучшему.
Овнам конец месяца принесет отличные вести, связанные с карьерой или финансами. Возможны выгодные предложения, бонусы от начальства или новые перспективы в работе. Главное – быть готовыми к неожиданным шансам и не бояться брать на себя ответственность.
Весам звезды обещают гармонию в личной жизни. Возможно долгожданное примирение, встреча с интересным человеком или развитие уже существующих отношений. Это время, когда стоит прислушаться к своим чувствам и ловить удачу за хвост.
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