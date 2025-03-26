Цыганова прошлась по получившей награду Семенович

Артистка не понимает, чем знаменитость заслужила такое признание

Певица Виктория Цыганова была невероятно возмущена награждением Анны Семенович "За труды в культуре и искусстве". Ранее такой указ издал Владимир Путин, попутно присвоив звание "Народный артист" Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Знаменитость выразила сомнение, что бывшая участница "Блестящих" достойна медали.

По словам Цыгановой, Семенович особо ничем не прославилась – в ее репертуаре есть сомнительные хиты вроде "секси-бомбочка" и "ищу мужа".

"Зависти к Анне ни сколько нет. Просто больно, что кто-то такие бумаги подсовывает нашему верховному главнокомандующему на подпись", – написала она в соцсетях.

В комментариях мнение людей разделилось. Некоторые напомнили, что Анна Семенович последние три года активно помогает российским военным и регулярно посещает линию соприкосновения, поэтому ничего удивительного в ее медали нет – мол, наградили по заслугам. Другие, напротив, оказались недовольны тем, что знаменитость в действительности не сделала ничего выдающегося в российской культуре.

"А где в ее "творчестве" искусство и тем более культура?",

"Вот такую "культуру" и такое вот "искусство" продвигают на государственно уровне, стоит ли удивляться нравственному разложению общества", – возмущаются люди.

Ранее Викторию Цыганову возмутила новость об освобождении Ефремова по УДО.