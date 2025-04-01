Россияне остались в восторге от неожиданного поступка Леди Гаги

Артистка обратила внимание на кавер своей песни

Американская певица Леди Гага на своей странице в соцсетях поделилась видео российского шоу "Маска", где участница в костюме долматинца исполняла ее хит Abracadabra. Неожиданный поступок звезды привел россиян в восторг.

На видео, опубликованном Гагой, исполнитель вместе с подтанцовкой показывает яркий номер, который произвел неизгладимое впечатление на жюри и зрителей. Кто именно находится в костюме – до сих пор неизвестно.

Ролик набрал несколько миллионов просмотров и множество комментариев со стороны россиян. Люди были рады, что американская звезда обратила внимание на российское творчество и перепевку ее известной песни.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Леди Гага делала репост выступления Ольги Бузовой, в котором она также вместе с танцорами повторила знаменитую связку из клипа Abracadabra.