Россияне остались в восторге от неожиданного поступка Леди Гаги

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Американская певица Леди Гага на своей странице в соцсетях поделилась видео российского шоу "Маска", где участница в костюме долматинца исполняла ее хит Abracadabra. Неожиданный поступок звезды привел россиян в восторг.
На видео, опубликованном Гагой, исполнитель вместе с подтанцовкой показывает яркий номер, который произвел неизгладимое впечатление на жюри и зрителей. Кто именно находится в костюме – до сих пор неизвестно.
Ролик набрал несколько миллионов просмотров и множество комментариев со стороны россиян. Люди были рады, что американская звезда обратила внимание на российское творчество и перепевку ее известной песни.
Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее Леди Гага делала репост выступления Ольги Бузовой, в котором она также вместе с танцорами повторила знаменитую связку из клипа Abracadabra.
Американский лидер недоволен скоростью принятия решений