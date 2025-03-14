Риск болезни или травмы: каким знакам зодиака нужно следить за здоровьем весной

Некоторым стоит быть особенно внимательными

Весна – время обновления, но некоторым знакам стоит быть осторожнее. Из-за ослабленного иммунитета и повышенной активности в этот период возрастает риск простуд, сезонных обострений и даже травм.

Овен

Овен может столкнуться с переутомлением. Повышенная энергичность может сыграть злую шутку – велик шанс перегрузить себя и в итоге слечь с простудой или растяжением. Стоит контролировать уровень нагрузки и не забывать о полноценном отдыхе.

Близнецы

Близнецы рискуют пострадать от резких перепадов температуры. Весенняя погода коварна, а из-за невнимательности к одежде можно легко подхватить простуду. Также будьте осторожны на улице – есть вероятность мелких травм.