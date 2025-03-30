Актриса Мэрил Стрип готовится к свадьбе с Мартином Шортом

Приглашение на мероприятие получат многие знаменитости

Голливудская актриса Мэрил Стрип начала готовится ко свадьбе со своим возлюбленным Мартином Шортом. 75-летние знаменитости уже выбрали место, в котором проведут торжество, сообщают СМИ.

Напомним, роман между артистами завязался на съемках сериала "Убийство в одном здании". Из-за нахлынувших чувст Стрип даже официально развелась с супругом, с которым не жила вместе последние несколько лет. Мартин на тот момент тоже был одинок – после похорон своей жены он не хотел заводить новые отношения.

Предварительно пара планирует сыграть свадьбу в Южной Калифорнии. Они оба большие поклонники отеля The Ritz-Carlton Bacara недалеко от Монтесито, поэтому вероятно, он и станет местом проведения торжества.

Хотя пара "не собирается устраивать грандиозную свадьбу", инсайдер подтверждает, что это все равно будет мероприятие с персонами из категории "A". Ожидается, что приглашения получат Том Хэнкс, Рита Уилсон, Селена Гомес, Шер, Виола Дэвис и Трейси Ульман. Ходят слухи, что шафером может стать коллега артистов по сериалу Стив Мартин.

Кроме того, у двух звезд на двоих семеро детей и восемь внуков, так что окончательный список гостей составит "не менее 50 человек, если не больше", говорит источник.

Ранее стало известно, что роман стал большим сюрпризом для Мартина и Мэрил – они не ожидали, что на заре жизни смогут снова повстречать любовь.