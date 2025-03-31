Познер назвал правильным приговор Марин Ле Пен

В последнее время телеведущий стал удивительно молчаливым, и его слова вызвали широкий резонанс

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в последнее время предпочитает не комментировать события, происходящие на международной арене. Однако он все же решил сделать исключение и выступил с громким политическим заявлением.

Так, журналист, имеющий не только российское гражданство, прокомментировал жесткий приговор Марин Ле Пен, лидеру партии "Национальное объединение", который был вынесен французским судом.

Главную соперницу нынешнего руководителя Пятой республики Эмманюэля Макрона признали виновной в растрате средств Европарламента, и ей был назначен приговор: 4 года лишения свободы, два из которых условно.

Кроме того, политика обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч евро и наложили запрет на занятие государственных должностей на 5 лет, что означает невозможность баллотироваться на пост французского лидера в 2027 году.

В своем комментарии Познер подчеркнул, что выступает как гражданин Франции, и высказал мнение, что суд поступил правильно. Он добавил, что это решение касается исключительно французов и их внутренней политики, а не России. Ведущий также задался вопросом, зачем россиянам вообще интересоваться подобными делами, подчеркнув, что это внутреннее дело Франции.

К слову, ранее Познер раскрыл свое отношение к выборам в США.