Актриса Меган Фокс сбежала от возлюбленного на последних месяцах беременности

Известная актриса сбежала от любовника на последних месяцах беременности
Меган Фокс. Фото: Erik Drost. Machine Gun Kelly and Megan Fox/wikimedia.org
В звездной семье произошел разлад

В начале весны 2025 года 38-летняя актриса Меган Фокс ожидает рождение ребенка от своего возлюбленного, рэпера Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly. Однако отношения пары внезапно прервались в конце ноября во время совместного отпуска в Колорадо.

По сообщениям источников, выходные, которые планировались как время для совместного отдыха и сближения, закончились скандалом. Причиной разрыва стало то, что девушка обнаружила в телефоне своего любовника нечто, вызвавшее у нее сильное расстройство. Что именно стало предметом конфликта, пока неизвестно, но оскорбленная знаменитость немедленно собрала вещи и уехала. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сейчас актриса избегает контактов с рэпером и даже не выходит с ним на связь. Источники из окружения пары отмечают, что девушка крайне расстроена произошедшим и пока не готова обсуждать их отношения или дальнейшее будущее. Разрыв пары вызвал много обсуждений среди их поклонников, особенно на фоне скорого рождения ребенка.

К слову, недавно Петросян впервые выступил с откровенным заявлением о своей личной жизни.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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