Актриса Меган Фокс сбежала от возлюбленного на последних месяцах беременности

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В начале весны 2025 года 38-летняя актриса Меган Фокс ожидает рождение ребенка от своего возлюбленного, рэпера Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly. Однако отношения пары внезапно прервались в конце ноября во время совместного отпуска в Колорадо.
По сообщениям источников, выходные, которые планировались как время для совместного отдыха и сближения, закончились скандалом. Причиной разрыва стало то, что девушка обнаружила в телефоне своего любовника нечто, вызвавшее у нее сильное расстройство. Что именно стало предметом конфликта, пока неизвестно, но оскорбленная знаменитость немедленно собрала вещи и уехала. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Сейчас актриса избегает контактов с рэпером и даже не выходит с ним на связь. Источники из окружения пары отмечают, что девушка крайне расстроена произошедшим и пока не готова обсуждать их отношения или дальнейшее будущее. Разрыв пары вызвал много обсуждений среди их поклонников, особенно на фоне скорого рождения ребенка.
К слову, недавно Петросян впервые выступил с откровенным заявлением о своей личной жизни.
Американский лидер уверен, что приложил немало усилий к происходящему на Ближнем Востоке
Европейцы пожаловались на несправедливую ситуацию на рынке авиаперевозок