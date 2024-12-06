Патриот Газманов осудил Собчак после скандала

Певец крайне недоволен

Популярный российский артист, один из главных патриотов страны Олег Газманов высказал возмущение в адрес Telegram-канала "Кровавая барыня", связанного с известной журналисткой Ксенией Собчак. Поводом стала публикация, появившаяся после его выступления на круглом столе перед российскими парламентариями. Артист не сказал ничего плохого, однако его речь превратили в громкий скандал.

На ресурсе блондинки представили его слова искаженно, что вызвало недовольство со стороны певца. Артист отметил, что в публикации использовали заголовок о том, что он якобы жалуется на нежелание молодежи слушать патриотические песни. Однако любимец публики заявил, что никогда такого не говорил.

По его словам, на круглом столе он, напротив, подчеркнул, что молодые люди хотят слушать подобную музыку, но зачастую у них просто нет доступа к соответствующему контенту. Артист посетовал, что такие искажения в СМИ и социальных сетях дезинформируют общество.

Кроме того, артист выразил недовольство травлей, с которой он столкнулся из-за своей открытой поддержки страны. Певец также подчеркнул важность донесения правдивой информации до людей и борьбы с фейковыми заголовками, которые наносят вред репутации и искажают действительность.