Овсиенко разошлась с гражданским мужем, которого ждала из тюрьмы

Овсиенко порвала с гражданским мужем, которого ждала из тюрьмы
Татьяна Овсиенко и Александр. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы вызывает большой интерес у публики

Популярная российская исполнительница Татьяна Овсиенко честно призналась, что рассталась с гражданским мужем, которого долгое время ждала из мест не столь отдаленных.

Звезда рассказала о перерыве в личной жизни в свежем интервью. С 2017 года она проживала с Александром Меркуловым, который тогда вернулся из мест лишения свободы, но они так и не поженились. Впрочем, певица успокоила поклонников, заявив, что между ними нет серьезных проблем, однако некоторые вопросы в отношениях за долгие годы все же остались нерешенными.

Звезда объяснила, что в данный момент влюбленные решили взять паузу в отношениях, возможно, на это повлияла череда событий, которые они пережили вместе.

Артистка с теплотой вспомнила, что отношения долгое время были на расстоянии, они писали друг другу письма и трепетно выражали свои чувства. Однако, к сожалению, в последнее время влюбленные перестали находить общий язык.

Певица призналась, что в ней долгое время накапливались чувства, и она надеялась, что все разрешится само собой. Но в конце концов пара приняла решение пожить отдельно, и знаменитость надеется, что это даст какой-то положительный эффект.

К слову, ранее стало известно, что беременная Ида Галич неожиданно решила отложить свадьбу.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
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