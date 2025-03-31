Овсиенко разошлась с гражданским мужем, которого ждала из тюрьмы

Личная жизнь певицы вызывает большой интерес у публики

Популярная российская исполнительница Татьяна Овсиенко честно призналась, что рассталась с гражданским мужем, которого долгое время ждала из мест не столь отдаленных.

Звезда рассказала о перерыве в личной жизни в свежем интервью. С 2017 года она проживала с Александром Меркуловым, который тогда вернулся из мест лишения свободы, но они так и не поженились. Впрочем, певица успокоила поклонников, заявив, что между ними нет серьезных проблем, однако некоторые вопросы в отношениях за долгие годы все же остались нерешенными.

Звезда объяснила, что в данный момент влюбленные решили взять паузу в отношениях, возможно, на это повлияла череда событий, которые они пережили вместе.

Артистка с теплотой вспомнила, что отношения долгое время были на расстоянии, они писали друг другу письма и трепетно выражали свои чувства. Однако, к сожалению, в последнее время влюбленные перестали находить общий язык.

Певица призналась, что в ней долгое время накапливались чувства, и она надеялась, что все разрешится само собой. Но в конце концов пара приняла решение пожить отдельно, и знаменитость надеется, что это даст какой-то положительный эффект.

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